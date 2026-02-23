Zollo FI | Avanti con le infrastrutture strategiche per il Sannio grazie al governo

Zollo, consigliere di Forza Italia, ha annunciato che i lavori sulle infrastrutture principali per il Sannio continuano grazie al sostegno del governo. La causa è la collaborazione tra amministrazioni locali e nazionali, che permette di accelerare le procedure e sbloccare le risorse. Durante le visite ai cantieri, sono stati evidenziati i miglioramenti nelle strade e nelle reti di trasporto, con particolare attenzione ai progetti più urgenti in regione. La realizzazione di queste opere resta una priorità.
Tempo di lettura: 2 minuti “Nel corso dei sopralluoghi sui cantieri strategici per il Sannio insieme al Sottosegretario al MIT Tullio Ferrante, al Deputato on. Francesco Maria Rubano, ai vertici di Rete Ferroviaria Italiana e ai commissari delle opere, abbiamo avuto modo di verificare i progressi sulla tratta Telese–Vitulano dell’Alta Velocità Napoli-Bari, sulla diga di Campolattaro e sulla SS212 della Val Fortore”. Così Stefano Zollo Consigliere Comunale di Paduli e Dirigente Provinciale di Forza Italia. “Parliamo di interventi decisivi per rompere l’isolamento infrastrutturale della provincia di Benevento e rafforzarne sviluppo e competitività. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

