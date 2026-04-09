Nel fine settimana, il collegamento ferroviario tra Roma e Firenze sarà sospeso a causa dell’installazione del nuovo sistema di controllo ERTMS. Questa operazione tecnologica comporterà la temporanea interruzione dei servizi sulla linea, provocando disagi per i viaggiatori. L’intervento si inserisce in un intervento di aggiornamento delle infrastrutture ferroviarie volto a migliorare la sicurezza e l’efficienza del traffico.

Un importante aggiornamento tecnologico paralizzerà il collegamento ferroviario tra Roma e Firenze durante il prossimo fine settimana, con l’attivazione del sistema di controllo della marcia ERTMS. L’interruzione interesserà sia la direttrice ad alta velocità che quella convenzionale, causando pesanti disagi alla mobilità tra il Centro e il Nord Italia a partire dalla mezzanotte di sabato 11 aprile fino alla domenica 12 aprile. Rete Ferroviaria Italiana ha infatti pianificato un intervento di ammodernamento decisivo per la sicurezza e l’efficienza della rete. Sulla linea Alta Velocità, la sospensione dei servizi riguarderà nello specifico il tratto compreso tra Rovezzano e Settebagni, con il blocco delle circolazioni programmato dalla mezzanotte di sabato 11 aprile fino alle ore 15 di domenica 12 aprile. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Blocco treni Roma-Firenze: caos nel weekend per nuovi sistemi ERTMS

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Stop ai treni veloci sulla linea Roma-Firenze nel weekend, previsti disagi per i passeggeri: i percorsi alternativiStop ai treni sulla linea Roma-Firenze nel weekend per lavori ERTMS: sospensioni, percorsi alternativi e disagi previsti dal 11 al 13 aprile. greenme.it

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Stop alla circolazione dei treni sulla tratta Roma-Firenze nel weekend per lavori. Dalla mezzanotte dell’11 aprile alle 15 del 12 aprile. Possibili criticità per i viaggiatori dal 10 al 13 aprile. Gli interventi sono necessari per l’attivazione del sistema europeo ERTM x.com