Un blocco alla stazione di Milano Centrale ha causato disagi alla circolazione ferroviaria nel Nord Italia, con ritardi fino a 60 minuti e alcune cancellazioni di treni. I treni interessati subiranno variazioni di percorso o saranno soppressi. La causa del blocco è ancora in fase di accertamento, mentre le autorità ferroviarie stanno lavorando per ripristinare la normale circolazione.

? Domande chiave Quali treni subiranno cancellazioni o variazioni di percorso oggi?. Come influirà il guasto tecnico sulla circolazione nel Nord Italia?. Perché i ritardi persistono nonostante il ripristino della linea da parte di Rfi?. Chi deve monitorare le informazioni per evitare di rimanere isolati in stazione?.? In Breve Guasto tecnico segnalato da Rfi martedì 12 maggio alle ore 9.. Ritardi fino a 60 minuti su treni Alta Velocità, Intercity e Regionali.. Effetto domino sulla rete ferroviaria del nord Italia per il blocco del nodo.. Trenitalia raccomanda monitoraggio tramite funzione cerca treno per variazioni e cancellazioni.. Un guasto tecnico vicino alla stazione di Milano Centrale ha bloccato la circolazione ferroviaria martedì 12 maggio alle ore 9, causando ritardi fino a 60 minuti per i passeggeri in transito nel nodo milanese.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Blocco a Milano Centrale: caos ferroviario e ritardi fino a 60 minuti

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