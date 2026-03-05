Caos treni tra Altavilla e Vicenza cancellazioni e ritardi fino a 60 minuti | l'elenco dei convogli interessati

Tra Altavilla e Vicenza i treni hanno subito cancellazioni e ritardi fino a 60 minuti a causa di accertamenti sulla linea elettrica. Numerosi convogli sono stati coinvolti, creando disagi ai passeggeri che si sono trovati a dover riprogrammare i propri spostamenti. La circolazione ferroviaria in questa tratta è stata temporaneamente sospesa o rallentata per consentire gli interventi necessari.

