Guasto ferroviario a Meda | ritardi fino a 30 minuti

Questa mattina a Meda, in provincia di Monza e Brianza, si sono verificati disagi alla circolazione ferroviaria a causa di un guasto sulla linea. I treni hanno registrato ritardi fino a 30 minuti, creando disagi per i pendolari che si spostano sulla tratta interessata. La circolazione ferroviaria è stata temporaneamente rallentata mentre i tecnici intervenivano per riparare il problema.

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