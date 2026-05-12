Un uomo è stato fermato dopo aver colpito a martellate la moglie su un autobus a Stroncone sabato scorso. La donna è stata trasportata in ospedale a Terni, dove si trova in condizioni gravi. L'aggressione è avvenuta durante il tragitto, e le forze dell'ordine hanno immediatamente intervenuto per bloccare l'uomo. La vicenda ha suscitato attenzione nella comunità locale.

E' stato bloccato l'uomo che sabato scorso ha aggredito a martellate la moglie su un autobus a Stroncone riducendola in fin di vita. A rintracciarlo sono stati i carabinieri nel corso delle ricerche condotte nella zona ma anche nel resto d'Italia con un ampio spiegamento di personale e mezzi. Quando ha colpito la donna, l'uomo indossava il braccialetto elettronico che gli era stato imposto dall'Autorità giudiziaria per precedenti episodi di violenza sempre nei confronti della moglie. Se lo era poi tolto una volta sceso dal bus, abbandonando anche il martello utilizzato per colpire.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Bloccato l'uomo che ha aggredito la moglie a martellate su un bus. La donna ricoverata in gravi condizioni a Terni

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