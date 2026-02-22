Multe e sequestri sul litorale | il blitz della polizia municipale

Un blitz della polizia municipale ha portato a cinque auto sequestrate e a multe per circa 20mila euro sul litorale. La verifica mirava a contrastare l’abusivismo e il parcheggio selvaggio. Gli agenti hanno controllato numerosi veicoli, identificando quelli in violazione delle regole. La collaborazione con la protezione civile ha facilitato le operazioni di verifica e sequestro. Le autorità annunciano che continueranno a intensificare i controlli nelle prossime settimane.

Cinque auto sequestrate e 20mila auro di multa.E' il risultato dell'attività di controllo della polizia municipale coadiuvata dagli uomini della protezione civile.Sono stati beccati senza patente e con veicoli sprovvisti di assicurazione 5 conducenti di nazionalità africana.I veicoli sono stati. 🔗 Leggi su Casertanews.it

