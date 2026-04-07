Tra il 30 marzo e il 5 aprile, ispettori dello IAM di Reggio Calabria hanno effettuato controlli nella Piana di Tauro, individuando e sanzionando un supermercato per irregolarità legate al lavoro nero. Le verifiche hanno portato alla chiusura del punto vendita, nell’ambito di un’operazione volta a contrastare il lavoro non regolare nella zona.

Ispettori dello IAM di Reggio Calabria hanno colpito il lavoro nero tra il 30 marzo e il 5 aprile, sanzionando imprese nella Piana di Tauro. L’operazione ha portato alla chiusura temporanea di un supermercato e a pesanti multe per irregolarità contrattuali e sanitarie. Il blitz ha interessato diversi ambiti produttivi, spaziando dalle farmacie all’edilizia, fino a toccare l’agricoltura e il commercio. Gli interventi miravano a verificare la regolarità delle assunzioni e il rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro. Il costo della riapertura per il retail nella Piana di Tauro. Un punto vendita alimentare della Piana di Tauro ha l’attività sospesa dopo che gli ispettori hanno riscontrato sei dipendenti in organico, di cui una cassiera senza contratto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Piana di Tauro, caccia al lavoro nero: chiuso un supermercato

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