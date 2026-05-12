I carabinieri hanno effettuato un controllo in alcuni cantieri lungo l’Isarco, denunciando sette persone per violazioni sulla sicurezza. Durante l’ispezione, sono stati riscontrati rischi gravi, tra cui la mancanza di protezioni sui ponteggi. Sono stati segnalati comportamenti che mettevano in pericolo la vita dei lavoratori, che operavano senza dispositivi di protezione individuale. L’intervento si è concluso con le denunce e il sequestro di alcune attrezzature non conformi.

? Domande chiave Quali pericoli mortali hanno scatenato l'intervento dei carabinieri?. Come facevano i lavoratori a operare senza protezioni nei ponteggi?. Chi sono i responsabili delle gravi carenze strutturali riscontrate?. Perché i controlli straordinari si concentreranno proprio su questi cantieri?.? In Breve Ispezione su 8 cantieri coinvolge 120 lavoratori tra Vipiteno e Alta Val d'Isarco.. Violazioni riguardano ponteggi instabili e mancanza di imbracature per il personale.. Lacune rilevate nella formazione tecnica e nell'addestramento degli operai nei siti.. Carabinieri e Ispettorato di Bolzano proseguiranno i controlli nelle prossime settimane.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Blitz nei cantieri dell’Isarco: 7 denunce per gravi rischi di sicurezza

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