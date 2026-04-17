Montefredane | sospese due imprese per gravi violazioni sulla sicurezza nei cantieri

I Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino hanno sospeso due imprese a Montefredane a causa di violazioni del protocollo di sicurezza nei rispettivi cantieri. I controlli, condotti negli ultimi giorni, hanno riguardato vari ambienti di lavoro e hanno portato alla rilevazione di irregolarità gravi. Le autorità hanno adottato le misure di sospensione in attesa di ulteriori verifiche e interventi correttivi.

Controlli intensificati dei Carabinieri del Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino per contrastare le irregolarità negli ambienti di lavoro. Nel sottolineare l’indispensabile ruolo della sicurezza sui luoghi di lavoro, i Carabinieri rafforzano il proprio impegno nel garantire il rispetto.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Lavoro nero e violazioni sulla sicurezza nei cantieri: denunciati due imprenditori. Sanzioni per 15mila euro Leggi anche: Sicurezza sul lavoro, sospese tre aziende sannite per gravi violazioni Contenuti e approfondimenti Si parla di: Montefredane: sospese due imprese per gravi violazioni sulla sicurezza nei cantieri. Sicurezza sul lavoro: controlli dei Carabinieri nel territorio irpino, sospese due imprese e tre denunceProseguono senza sosta i controlli delle forze dell’ordine per garantire il rispetto delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. A Montefredane e Capriglia Irpina, in provincia di Avelli ... irpiniaoggi.it Sicurezza sul lavoro: due imprese sospese e tre denunciatiControlli intensificati dei carabinieri del Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino per contrastare le irregolarità negli ambienti di lavoro. Nel sottolineare l’indispensabile ruolo della sicu ... irpinianews.it