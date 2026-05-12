Blitz in un condominio di via San Dionigi | trovati chili di eroina in un bagno in disuso
Nella mattina di oggi, le forze dell'ordine sono intervenute in un condominio di via San Dionigi, dove hanno scoperto diversi chili di eroina nascosti in un bagno in disuso. Un uomo di 52 anni è stato fermato e arrestato dopo essere stato seguito e notato entrare nell'edificio, che non era la sua residenza. La polizia ha sequestrato la sostanza stupefacente e portato a termine le operazioni di controllo.
La polizia di Stato ha arrestato un 52enne, dopo averlo seguito e visto entrare nell'edificio, dove non risiedeva. Le immagini del video diffuso dalla polizia. .🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Notizie correlate
Stoccava chili di eroina in un bagno condominiale in via San Dionigi: 52enne arrestatoMilano, 12 maggio 2026 – Un bagno condominiale in disuso usato come magazzino stoccare lo stupefacente.
Leggi anche: Bagno condominiale (in disuso) trasformato in un deposito di eroina: maxi sequestro