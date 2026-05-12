Blitz in un condominio di via San Dionigi | trovati chili di eroina in un bagno in disuso

Nella mattina di oggi, le forze dell'ordine sono intervenute in un condominio di via San Dionigi, dove hanno scoperto diversi chili di eroina nascosti in un bagno in disuso. Un uomo di 52 anni è stato fermato e arrestato dopo essere stato seguito e notato entrare nell'edificio, che non era la sua residenza. La polizia ha sequestrato la sostanza stupefacente e portato a termine le operazioni di controllo.

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