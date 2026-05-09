Nelle ultime ore, a Statte, i Carabinieri della Compagnia di Taranto, con il supporto dei colleghi di Massafra, hanno condotto un’operazione antidroga che ha portato all’arresto di due persone. L’intervento ha coinvolto diverse unità e si è concluso con il fermo di due soggetti, senza altre persone coinvolte o dettagli aggiuntivi sulla natura dell’attività illecita.

Tarantini Time Quotidiano Due arresti in poche ore a Statte al termine di un servizio antidroga condotto dai Carabinieri della Compagnia di Taranto, con il supporto dei militari di Massafra. In manette, in due distinti interventi, un 39enne e un 64enne del posto, entrambi ritenuti presunti responsabili di detenzione ai fini di spaccio. Il primo intervento è maturato dopo una serie di appostamenti nei pressi dell’abitazione del 39enne. I militari avevano notato un continuo via vai verso una cantina dello stabile, con incontri rapidi e frequenti con soggetti già noti come assuntori. Da qui la decisione di intervenire. La perquisizione avrebbe permesso di recuperare circa 90 grammi di cocaina, 40 grammi di hashish già suddivisi in dosi, tre bilancini di precisione e materiale per il confezionamento.🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Statte, doppio blitz antidroga: due arresti

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

CLAN AMATO-PAGANO: Scissionisti di Secondigliano - Documentario Completo

Notizie correlate

Ladispoli, blitz antidroga dei carabinieri: sequestrato 1,5 kg di hashish, due arrestiLadispoli, 5 maggio 2026 – I carabinieri della stazione di Ladispoli hanno arrestato due uomini gravemente indiziati del reato di detenzione ai fini...

Leggi anche: Blitz antidroga a Casal di Principe: due arresti da parte dei carabinieri. Trovate anche armi e munizioni

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Statte (TA), doppio intervento antidroga dei Carabinieri: arrestati un 39enne e un 64enneDue uomini di Statte sono finiti ai domiciliari dopo un servizio antidroga dei Carabinieri che ha portato al sequestro di stupefacenti e materiale per lo spaccio. trmtv.it

Brindisi, doppio blitz antidroga: arresti e sequestri in tre comuniCinque persone arrestate e una denunciata. È il bilancio di un servizio straordinario ad alto impatto disposto dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Brindisi e condotto dalla Compagnia di San ... lagazzettadelmezzogiorno.it