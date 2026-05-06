Maxi blitz antidroga tra Campania e Lazio | arresti e sequestri per oltre 780mila euro

Dalle prime ore di questa mattina, le forze dell'ordine hanno effettuato un'operazione antidroga tra le province di Salerno e una regione del Lazio. Durante l'azione sono stati arrestati alcuni individui e sequestrati sostanze stupefacenti per un valore superiore a 780mila euro. L'intervento ha coinvolto diversi luoghi e ha portato al sequestro di denaro, droga e attrezzature legate all’attività illecita.

Tempo di lettura: < 1 minuto Dalle prime ore di questa mattina, nelle province di Salerno, Avellino, Napoli, Caserta e Latina i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno stanno eseguendo un’ordinanza di applicazione di misure cautelari personali nei confronti di destinatari di provvedimenti restrittivi in carcere poiché gravemente indiziati di appartenere ad un’associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti. Contestualmente i militari stanno procedendo a cautelare beni e valori per un importo superiore a 780 mila euro in esecuzione di un decreto di sequestro preventivo emesso d’urgenza dal Pubblico Ministero.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Maxi blitz antidroga tra Campania e Lazio: arresti e sequestri per oltre 780mila euro Notizie correlate Maxi blitz tra Caserta e Napoli: 23 arresti nel clan dei Casalesi, sequestri per 40 milioni di euroIl provvedimento, emesso dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, ha portato all’arresto di 19 persone in... Maxi blitz antidroga a Bologna: 10 arresti in quattro giorniOperazioni della squadra nobile tra città e provincia: sequestrati oltre 1 chilo di cocaina, 450 grammi di droga e più di 28mila euro in contanti... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Le immagini del blitz antidroga nel Napoletano, colpito il clan Russo attivo a Nola: 23 arresti; Narcotraffico tra Campania e Lazio: blitz della Guardia di Finanza; Milano, sequestrati 32 chili di droga: due arresti; Maxi blitz antidroga tra Campania e Lazio: arresti e sequestri per oltre 780mila euro. Narcotraffico tra Campania e Lazio: blitz della Guardia di FinanzaVasto blitz antidroga tra Salerno, Napoli e Latina: la Guardia di Finanza esegue arresti e sequestri per oltre 780 mila euro contro un'associazione a delinquere ... infocilento.it Blitz antidroga contro il clan Russo: 23 arresti tra Nola e provinciaNAPOLI –Su delega della Procura Distrettuale di Napoli, la Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 23 Blitz antidroga contro il clan Russo: 23 arres ... marigliano.net Liratv. . IN ONDA ORA IL SOLDATO SUL CH 18 DTT IN REGIONE CAMPANIA Sintonizzati su LIRATV ESEIPROTAGONISTA | www.liratv.it #LiraTV #Film #Cinema #Salerno #IlSoldato - facebook.com facebook