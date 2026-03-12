Blitz antidroga nei boschi di Cadorago | arrestati due spacciatori con cocaina eroina e hashish

La polizia ha condotto un blitz nei boschi di Cadorago, arrestando due uomini accusati di spaccio di droga. Durante l’intervento sono state trovate e sequestrate quantità di cocaina, eroina e hashish. L'operazione si è svolta senza incidenti e i due sospettati sono stati portati in commissariato. La notizia è stata confermata dalle forze dell'ordine.

Operazione della squadra mobile di Como nelle aree boschive usate come base per lo spaccio. Smantellato anche il bivacco dei pusher Operazione antidroga nei boschi del Comasco, dove la polizia ha arrestato due uomini accusati di spaccio di sostanze stupefacenti. Si tratta di un 31enne e un 32enne marocchini, entrambi irregolari sul territorio nazionale e senza fissa dimora. L'arresto è avvenuto nel pomeriggio di ieri durante un blitz organizzato dalla squadra mobile della questura di Como nelle aree boschive del territorio di Cadorago, da tempo monitorate per attività di spaccio. Secondo quanto ricostruito, uno dei due svolgeva anche il ruolo di sentinella per avvisare il complice in caso di eventuali controlli delle forze dell'ordine.