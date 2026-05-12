Blitz antidroga a Benevento | arrestati un 28enne e una 25enne del capoluogo

Nella giornata di ieri, le forze dell'ordine hanno condotto un'operazione antidroga nel centro della città, arrestando due persone di 25 e 28 anni. Durante il blitz sono stati sequestrati diversi grammi di cocaina, attrezzature utilizzate per il confezionamento e circa 7.800 euro in contanti. L'intervento si è svolto senza incidenti, e le autorità hanno confermato che l'operazione ha portato alla cattura degli individui coinvolti in attività di spaccio.

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Blitz antidroga nel capoluogo: sequestrati cocaina, materiale per il confezionamento e 7.800 euro. Nel pomeriggio di ieri, a conclusione di una complessa ed articolata attività investigativa finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, i militari operanti traevano in arresto un 28enne del capoluogo e una 25enne, sorpresi nell’ambito di un mirato servizio antidroga. In particolare, il 28enne veniva notato in una zona centrale del capoluogo mentre si trovava a bordo dell’autovettura Ford Focus intento a dialogare con un’altra persona. Alla vista dei militari, l’uomo, con mossa repentina, tentava di disfarsi di un involucro in cellophane trasparente termosaldato contenente sostanza stupefacente del tipo cocaina del peso di grammi 1,10 prontamente recuperato dagli operanti.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Blitz antidroga a Benevento: arrestati un 28enne e una 25enne del capoluogo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Blitz antidroga a San Cristoforo: scoperta una “crack room” e arrestati due pusherABBONATI A DAYITALIANEWS Controlli intensificati della Polizia di Stato Proseguono senza sosta le operazioni della Polizia di Stato contro lo spaccio... Blitz antidroga a Campremoldo: arrestato 25enne con oltre un etto di stupefacentiOperazione dei carabinieri della Compagnia di Bobbio: trovati cocaina, eroina e hascisc e oltre 1. Argomenti più discussi: Blitz antidroga a Vicenza: chiusa una piazza di spaccio nel quartiere di San Lazzaro; Napoli, blitz antidroga in via Sanità: due giovanissimi incensurati arrestati e denunciati; Benevento, controlli Carabinieri: arresti e denunce per droga - Punto!; Benevento, arrestato 36enne con hashish durante un controllo - Punto!.