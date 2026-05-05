Durante un'operazione dei carabinieri a Librino, nel quartiere di Catania, una coppia di 35 e 34 anni è stata arrestata. Le forze dell'ordine hanno sequestrato armi ed esplosivi trovati in loro possesso. L'intervento si inserisce in un'azione più ampia contro lo spaccio di sostanze stupefacenti nella zona. Entrambi gli arrestati avevano precedenti penali.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Operazione dei carabinieri a Catania. Nuovo intervento contro lo spaccio nel quartiere Librino, dove i carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Fontanarossa hanno arrestato un uomo di 35 anni e una donna di 34 anni, entrambi con precedenti. L’operazione è il risultato di un’attività investigativa mirata, sviluppata attraverso servizi di osservazione e controllo del territorio. Attività di spaccio documentata. Gli inquirenti avevano individuato la coppia come punto di riferimento per lo spaccio nella zona. Durante un servizio serale in viale Moncada, i militari hanno documentato diverse cessioni di droga a clienti, intervenendo nel momento ritenuto più opportuno per fermare i due.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Blitz antidroga a Librino: arrestata coppia con armi ed esplosivo

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