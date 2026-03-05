Blitz antidroga a Campremoldo | arrestato 25enne con oltre un etto di stupefacenti

Nei giorni scorsi, i carabinieri hanno condotto un blitz antidroga a Campremoldo, frazione di Gragnano, arrestando in flagranza un 25enne senza fissa dimora. L'uomo è stato trovato in possesso di oltre un etto di stupefacenti, che sono stati sequestrati durante le operazioni. L’arresto è stato effettuato nel corso di un intervento volto a contrastare il fenomeno dello spaccio nella zona.

Operazione dei carabinieri della Compagnia di Bobbio: trovati cocaina, eroina e hascisc e oltre 1.300 euro in contanti. Un acquirente segnalato per uso personale Nei giorni scorsi i carabinieri hanno messo a segno un importante intervento antidroga a Campremoldo, frazione di Gragnano, culminato con l'arresto in flagranza di un 25enne, in Italia senza fissa dimora, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.L'attività, condotta dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Bobbio con il supporto del personale delle Stazioni di Bobbio, Rivergaro e Pianello, si inserisce in un più ampio dispositivo di controllo del territorio e contrasto allo spaccio.