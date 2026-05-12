Blanco torna nei palazzetti e ‘rimette le ali’ la fragilità dietro tre anni di silenzio
Dopo tre anni di silenzio, l’artista torna sui palazzetti con il nuovo tour. La sua assenza lunga è stata seguita da un ritorno in grande stile, con performance che hanno attirato l’attenzione dei fan. La sua fragilità è stata spesso oggetto di discussione, ma ora si presenta di nuovo in scena con energia e determinazione. La scena musicale italiana si concentra nuovamente su di lui, che sembra aver ripreso il volo.
(Adnkronos) – Se Gianluca Grignani è passato alla storia come il ‘poeta maledetto’ della canzone italiana, Blanco è l’artista della nuova generazione che quel nome sembra rincorrerlo. Non per le canzoni che scrive – non ancora almeno – ma per la traiettoria della sua carriera: esplosa prestissimo, troppo in fretta, fino quasi a divorarlo. “Siamo vite. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Chiara Ferragni, dal fazzoletto agli errori grammaticali: “strategia vincente” da Fazio. Meteo, oggi e domani ancora pioggia e neve per due cicloni in arrivo.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
BLANCO Anche a vent'anni si muore spoiler #blanchitobebe
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