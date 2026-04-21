Blanco è tornato dal vivo il primo tour nei palazzetti è un successo | tutte le date e le location

Dopo il debutto del 20 aprile al Nelson Mandela Forum di Firenze, il cantautore bresciano ha dato il via a una nuova fase del suo percorso artistico. Dopo l’uscita di “MA’”, Blanco inaugura una nuova fase live con band rinnovata e un concept visivo firmato dal collettivo londinese Ombra. Sold out in 7 date, estate 2026 nei festival italiani. È partito con il piede giusto “Il primo tour nei palazzetti” di Blanco. Dopo il debutto del 20 aprile al Nelson Mandela Forum di Firenze, il cantautore bresciano ha dato il via a una nuova fase del suo percorso artistico, a poche settimane dall’uscita di “MA’”, il nuovo album pubblicato il 3 aprile 2026 per EMI Records Italy con la direzione artistica di Stefano Clessi.🔗 Leggi su Novella2000.it

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BLANCO ha fatto 42 KM a PIEDI per consegnare il suo NUOVO DISCO a sua MADRE

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