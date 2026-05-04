PalaSele | arriva Blanco per il suo primo tour nei Palazzetti

Blanco ha inaugurato il suo primo tour nei palazzetti, dopo un periodo di assenza dalla scena live durato tre anni. L’evento ha seguito l’uscita del suo nuovo album intitolato MA’, pubblicato il 3 aprile 2026 da EMI Records Italy, parte di Universal Music Italy. La direzione artistica del tour è stata curata da Stefano Clessi, noto per il suo lavoro con altri artisti italiani.

Blanco è tornato dal vivo con il suo primo tour nei palazzetti, segnando il suo ritorno sulla scena dopo tre anni, dopo l’uscita di MA’, l’attesissimo nuovo album pubblicato il 3 aprile 2026 per EMI Records Italy (Universal Music Italy), con la direzione artistica di Stefano Clessi (Eclectic.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate "Il primo tour nei palazzetti": il tour di Blanco fa tappa al Palasele di EboliMartedì 5 maggio Blanco si esibirà al PalaSele di Eboli per la tappa campana del "Live 2026 - Il Primo Tour nei Palazzetti". Blanco in concerto a Bari con “Il primo tour nei palazzetti”: due date al Palaflorio“Il primo tour nei palazzetti” di BLANCO, prodotto e organizzato da Friends & Partners e Vivo Concerti tra aprile e maggio 2026, continua ad... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Blanco, la possibile scaletta dei concerti a Bari; Blanco live: due date al Palaflorio Bari; BLANCO, emerge la scaletta di Jesolo: 28 canzoni e due escluse all’ultimo; Guida Live, i concerti da non perdere a maggio 2026. PalaSele: arriva Blanco per il suo primo tour nei PalazzettiBlanco è tornato dal vivo con il suo primo tour nei palazzetti, segnando il suo ritorno sulla scena dopo tre anni, dopo l’uscita di MA’, l’attesissimo nuovo album pubblicato il 3 aprile 2026 per EMI R ... salernotoday.it Blanco arriva per la prima volta ad Eboli: info e scalettaDopo l’uscita di MA’, l’attesissimo nuovo album pubblicato il 3 aprile 2026 per EMI Records Italy (Universal Music Italy), con la direzione artistica di ... zon.it Blanco approda domani sera al PalaSele di Eboli per la prima volta! Un live fisico, intenso e rock per presentare il nuovo album MA'. Pronti a scatenarvi sotto il palco Ultimi biglietti disponibili al botteghino dalle ore 17:00. #Blanco #PalaSele #Eboli #MAilTour - facebook.com facebook