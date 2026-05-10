Nuovo ponte sulla Sp 231 martedì l’inaugurazione | collegamento diretto tra la provinciale e la Statale 16
Il prossimo martedì 12 maggio alle 11 sarà inaugurato il nuovo ponte sulla strada provinciale 231. L’opera collega direttamente la strada provinciale alla Statale 16, sostituendo l’intersezione tra la Sp 231, ex Ss 98, e la Sp 218 Poligonale di Bitonto. L’inaugurazione segna il completamento di un intervento volto a risolvere la congiunzione tra le due arterie.
Sarà inaugurato martedì 12 maggio alle ore 11 il nuovo ponte sulla strada provinciale 231, realizzato nell’ambito dell’intervento di risoluzione a livelli sfalsati dell’intersezione tra la Sp 231 ex Ss 98 e la Sp 218 Poligonale di Bitonto.Alla cerimonia prenderanno parte il sindaco metropolitano.🔗 Leggi su Baritoday.it
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