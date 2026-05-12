Bioblitz scienza partecipata Due giorni in Val Gerola

In Val Gerola, Gerola Alta e il Bosco dei Bordighi saranno teatro di un evento di due giorni dedicato alla scienza partecipata. La manifestazione, gratuita, coinvolgerà i partecipanti in attività di osservazione e raccolta di dati sulla biodiversità locale. L’obiettivo è sensibilizzare il pubblico sull’ambiente attraverso un’esperienza diretta nella natura, in luoghi di grande interesse naturalistico.

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Gerola Alta e Bosco dei Bordighi ospiteranno Bioblitz. Attività gratuite, in luoghi di grande pregio naturalistico, e l’opportunità di diventare protagonisti della ricerca scientifica sono due aspetti importanti della proposta rivolta agli appassionati della natura di tutte le età dal Parco delle Orobie Valtellinesi con Bioblitz Lombardia, l’iniziativa promossa ogni anno, a primavera, da Regione Lombardia con il supporto organizzativo di Area Parchi e la collaborazione dei Parchi e delle Riserve. L’appuntamento è per il weekend del 16 e 17 maggio, in Val Gerola e al Bosco dei Bordighi. "Questo evento, basato sul concetto di “ citizen science “, o scienza partecipata, rappresenta un’occasione importante per chi intende contribuire alla raccolta di dati scientifici - sottolinea il presidente del Parco Orobie Valtellinesi Marco Ioli -.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Bioblitz, scienza partecipata. Due giorni in Val Gerola ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Discesa libera di sci, Pirovano da sogno: bis in Val di Fassa, due vittorie in due giorniUna campionessa eccezionale che realizza una splendida doppietta: dopo la vittoria di ieri, Laura Pirovano bissa il successo arrivando anche oggi... "Val Tidone - I luoghi del sacro": due giorni tra arte, escursioni e tradizioniDopo la manifestazione che ha portato, lo scorso anno, alla riscoperta della Pieve di Stadera nel territorio di Alta Val Tidone, il "Comitato Storico... Argomenti più discussi: Bioblitz, scienza partecipata. Due giorni in Val Gerola; Bioblitz Lombardia 2026: il 16 e 17 maggio al Parco delle Orobie Valtellinesi cittadini protagonisti della ricerca scientifica; Scienziati per un weekend scendi in campo con il Bioblitz il 16 e 17 Maggio. Bioblitz, scienza partecipata. Due giorni in Val GerolaGerola Alta e Bosco dei Bordighi ospiteranno Bioblitz. Attività gratuite, in luoghi di grande pregio naturalistico, e ... ilgiorno.it