Discesa libera di sci Pirovano da sogno | bis in Val di Fassa due vittorie in due giorni

In Val di Fassa, una sciatrice ha conquistato due vittorie consecutive nella discesa libera. Dopo aver vinto ieri, ha ripetuto il risultato anche oggi, confermando la sua abilità e determinazione sulla pista. La sua performance ha attirato l’attenzione degli appassionati di sci alpino, consolidando la sua posizione nelle competizioni di alto livello.

Una campionessa eccezionale che realizza una splendida doppietta: dopo la vittoria di ieri, Laura Pirovano bissa il successo arrivando anche oggi davanti a tutte nella discesa libera in Val di Fassa con un solo centesimo di vantaggio (1'20"91), ma è quello fondamentale, sull'austriaca Cornelia Huetter. Terza posizione per la svizzera Corinne Suter (1'20"96). Tra le altre azzurre, Nicol Delago si è piazzata al nono posto, soltanto undicesima Sofia Goggia. La felicità di Pirovano. Intervistata dalla Rai al termine della gara, le è stato chiesto cosa pensa dell'impresa odierna se già ieri non credeva potesse essere arrivata davanti a tutti. "Oggi ci credevo di meno, non mi sono sentita bene come ieri a metà pista, ero stanchissima per le tante emozioni provate e minori energie.