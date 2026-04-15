Val Tidone - I luoghi del sacro | due giorni tra arte escursioni e tradizioni

Nel fine settimana del 18 e 19 aprile, la Val Tidone ospiterà una manifestazione dedicata ai luoghi sacri della zona. L’evento si svilupperà attraverso visite guidate, escursioni e approfondimenti sulle tradizioni locali. La manifestazione, promossa dal Comitato Storico Culturale Val Tidone, segue la precedente iniziativa che aveva permesso di riscoprire la Pieve di Stadera, e coinvolgerà vari punti del territorio con un percorso itinerante.

Dopo la manifestazione che ha portato, lo scorso anno, alla riscoperta della Pieve di Stadera nel territorio di Alta Val Tidone, il "Comitato Storico Culturale Val Tidone" propone, sabato e domenica prossima 18 e 19 aprile, una nuova manifestazione che interesserà, in un discorso itinerante dei.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Val Tidone: Turismo lento e sostenibile in crescita con oltre 20 nuovi itinerari tra storia, natura e tradizioni locali.La Val Tidone si prepara ad una nuova stagione di escursioni, con un calendario in definizione che prevede oltre venti itinerari tra le colline... Leggi anche: Torna «Pasquetta sulle Vie del Sacro» tra arte, musica e luoghi segreti Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Val Tidone: i luoghi del sacro; Maxi tamponamento sulla Val Tidone, anche due ragazzini tra le otto persone coinvolte; Sulla Via degli Abati tra Caminata e Bobbio, nuova escursione con Val Tidone Lentamente; Nibbiano&Valtidone promosso in serie D per la prima volta nella sua storia. I luoghi del sacro a Borgonovo: una due giorni tra arte e spiritualitàDopo la manifestazione che ha portato, lo scorso anno, alla riscoperta della Pieve di Stadera nel territorio di Alta Val Tidone, il Comitato Storico ... piacenzasera.it Pro Loco Pianello Val Tidone | Pianello Val Tidone facebook