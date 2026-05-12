Bimbo morto indagata la pediatra L’autopsia non chiarisce il decesso
La Procura di Ancona ha aperto un procedimento per omicidio colposo nei confronti di una pediatra, in relazione alla morte di un bambino di sei mesi avvenuta il 3 maggio a Jesi. Un’autopsia è stata eseguita sul corpo del bambino, ma i risultati non hanno fornito chiarimenti sulle cause del decesso. Al momento, l’indagine prosegue senza ulteriori dettagli pubblici.
E’ a carico della pediatra il fascicolo per omicidio colposo aperto dalla Procura di Ancona sul bambino di sei mesi morto il 3 maggio scorso a Jesi. E’ la dottoressa che aveva in cura il piccolo Elijah, di origine nigeriana, nato prematuro a fine ottobre scorso, alla 26enesima settimana, a poco più di sei mesi di gestazione. L’iscrizione nel registro degli indagati della professionista, una pediatra di lunga data molta attenta e scrupolosa nel suo lavoro, è emerso ieri al conferimento dell’autopsia richiesta dalla Procura e affidata al medico legale Cristian D’Ovidio, dell’Università di Chieti. Insieme a lui anche un neonatologo, specializzato nella cura dei neonati.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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