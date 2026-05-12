La Procura di Ancona ha aperto un procedimento per omicidio colposo nei confronti di una pediatra, in relazione alla morte di un bambino di sei mesi avvenuta il 3 maggio a Jesi. Un’autopsia è stata eseguita sul corpo del bambino, ma i risultati non hanno fornito chiarimenti sulle cause del decesso. Al momento, l’indagine prosegue senza ulteriori dettagli pubblici.

E’ a carico della pediatra il fascicolo per omicidio colposo aperto dalla Procura di Ancona sul bambino di sei mesi morto il 3 maggio scorso a Jesi. E’ la dottoressa che aveva in cura il piccolo Elijah, di origine nigeriana, nato prematuro a fine ottobre scorso, alla 26enesima settimana, a poco più di sei mesi di gestazione. L’iscrizione nel registro degli indagati della professionista, una pediatra di lunga data molta attenta e scrupolosa nel suo lavoro, è emerso ieri al conferimento dell’autopsia richiesta dalla Procura e affidata al medico legale Cristian D’Ovidio, dell’Università di Chieti. Insieme a lui anche un neonatologo, specializzato nella cura dei neonati.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bimbo morto, indagata la pediatra. L’autopsia non chiarisce il decesso

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