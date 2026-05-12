Bimbo morto al Meyer Aperta un’indagine per omicidio colposo Ora gli avvisi di garanzia

Da lanazione.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un bambino è deceduto all’ospedale Meyer e le autorità hanno aperto un’indagine per omicidio colposo. Sono stati emessi avvisi di garanzia a carico di alcuni sanitari coinvolti nel suo trattamento. In precedenza, il bambino aveva manifestato mal di pancia che si ripresentavano, ma la situazione sembrava essere monitorata e sotto controllo dall’équipe medica. La procura sta raccogliendo elementi per chiarire le cause del decesso.

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I mal di pancia comparivano e sparivano. E all’ ospedale Meyer la situazione sembrava sotto controllo. Poi nella notte, mentre il padre dormiva a pochi metri di distanza, il bambino di cinque anni è morto in modo inaspettato. Quella avvenuta nella notte tra venerdì e sabato è una tragedia difficile da capire e ancora più difficile da accettare. Per questo il pm titolare dell’inchiesta, Ester Nocera, ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e nelle prossime ore potrebbe spedire i primi avvisi di garanzia e disporre accertamenti tecnici irripetibili in grado di stabilire le cause del decesso. Al momento quindi non ci sono indagati, ma prima di eseguire autopsia e altri esami più specifici (previsti nei prossimi giorni), come atto dovuto affinché ognuno possa nominare dei consulenti di parte, dei nomi dovranno essere iscritti a registro.🔗 Leggi su Lanazione.it

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