Bimbo di tre mesi muore per un rigurgito di latte
Una tragedia si è verificata in un campo rom alla periferia di Ordona, a circa cinquanta chilometri da Foggia. Un bambino di tre mesi, di origine bulgara, è deceduto soffocato, probabilmente a causa di un rigurgito di latte materno. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo le ferite respiratorie non hanno lasciato scampo al piccolo. La vicenda è ora oggetto di indagine.
Tragedia in un campo rom alla periferia di Ordona, una località ad una cinquantina di chilometri da Foggia: un bambino di tre mesi, di origine bulgara, è morto soffocato, molto probabilmente per un rigurgito del latte materno. Sul posto, dopo l’allarme sono giunti i sanitari del 118 ma per il piccolo non c'era più nulla da fare. Sul posto anche i carabinieri del comando provinciale di Foggia che hanno ascoltato i genitori del piccolo. Gli inquirenti, dopo aver sentito anche il personale medico e accertato le cause della morte, non hanno disposto alcuna autopsia.🔗 Leggi su Feedpress.me
Neonata di 3 mesi smette di respirare e muore in ospedale, i genitori l'hanno trovata cianotica
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