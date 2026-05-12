Bimbo di tre mesi muore per un rigurgito di latte

Una tragedia si è verificata in un campo rom alla periferia di Ordona, a circa cinquanta chilometri da Foggia. Un bambino di tre mesi, di origine bulgara, è deceduto soffocato, probabilmente a causa di un rigurgito di latte materno. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo le ferite respiratorie non hanno lasciato scampo al piccolo. La vicenda è ora oggetto di indagine.

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Tragedia in un campo rom alla periferia di Ordona, una località ad una cinquantina di chilometri da Foggia: un bambino di tre mesi, di origine bulgara, è morto soffocato, molto probabilmente per un rigurgito del latte materno. Sul posto, dopo l’allarme sono giunti i sanitari del 118 ma per il piccolo non c'era più nulla da fare. Sul posto anche i carabinieri del comando provinciale di Foggia che hanno ascoltato i genitori del piccolo. Gli inquirenti, dopo aver sentito anche il personale medico e accertato le cause della morte, non hanno disposto alcuna autopsia.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Bimbo di tre mesi muore per un rigurgito di latte ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Neonata di 3 mesi smette di respirare e muore in ospedale, i genitori l'hanno trovata cianotica Notizie correlate Dramma nel foggiano: neonata di 3 mesi muore per un soffocamento causato da rigurgito di latte maternoLa tragedia a Ordona, in provincia di Foggia, dove una neonata di tre mesi è deceduta stamattina a causa di una crisi respiratoria. Tragedia a Ordona: neonato di tre mesi muore soffocato da un rigurgitoChoc ad Ordona, in provincia di Foggia, dove un neonato di 3 mesi è morto soffocato. Argomenti più discussi: Bimbo trovato morto a 8 mesi nel lettino: si indaga sulle cause della tragedia; Nidi da tutto esaurito: un bimbo su tre rischia di non trovare posto; Libano, 'tre bambini tra i 7 morti in raid di Israele su famiglie di sfollati'; Talassemia, al Bambino Gesù la svolta delle terapie geniche: Oltre il 90% dei pazienti senza trasfusioni. Neonato di tre mesi muore soffocato nel campo rom di Ordona (Foggia) | Bimbo di 5 anni morto al Meyer: 9 indagati x.com Come viaggiare all'estero con un bambino di 3 mesi e allattarlo con il biberon reddit Bimbo di 3 anni morto dopo 10 mesi in ospedale a Taormina, medici indagati: Trapianto cardiaco non realizzabileLa morte del bimbo di tre anni ricoverato da quasi un anno all'ospedale San Vincenzo di Taormina è oggetto dell'inchiesta aperta dalla Procura di Messina. Sarebbero 16 gli indagati, a vario titolo, ... fanpage.it