Bimbi a contatto con veleno per topi al nido trappole manomesse | disposti controlli in tutte le scuole

Sono stati avviati controlli nelle scuole dopo che due bambini hanno avuto contatti con veleno per topi al nido. Le verifiche riguardano circa 500 postazioni anti-ratto, alcune delle quali sono state sostituite a causa di irregolarità riscontrate. Le operazioni sono in corso per garantire la sicurezza negli ambienti scolastici.

Avviati controlli straordinari nelle scuole dopo il caso al nido Cederna di Monza dove due bimbi sono entrati in contatto con veleno per topi: verificate 500 postazioni anti-ratto, due sostituite per irregolarità.

Monza, 27 febbraio 2026 – A una decina di giorni dall'episodio che ha coinvolto due bambini del Nido Cederna, entrati accidentalmente in contatto con veleno per topi.

Monza, 19 febbraio 2026 – Controlli estesi a tutte le cassette per la derattizzazione di asili nido, scuole dell'infanzia e primarie di Monza.

Riscontrate irregolarità al Cederna. È caccia ai responsabili e il Comune pensa alla videosorveglianza. Controlli a tappeto in tutti gli istituti scolastici della città: ora le 500 scatolette presenti.

Stanno tutti bene i quindici bambini di tre anni che frequentano il nido Cederna di Monza.