Un bambino è stato morso al polpaccio da un cane mentre stava tornando a casa con il fratellino. Secondo quanto riferito, il proprietario dell'animale avrebbe lanciato alcuni oggetti contro il cane prima dell'aggressione, provocando la reazione violenta dell'animale. L’episodio è avvenuto in un quartiere residenziale, e il bambino è stato portato in ospedale per le cure del caso. La polizia sta ancora indagando sulla vicenda.

Stava tornando a casa insieme al fratellino quando un cane gli si è improvvisamente scagliato contro mordendolo al polpaccio. Ma a sconvolgere ancora di più la famiglia del bambino sarebbe stata la reazione del proprietario dell’animale: invece di fermarsi per soccorrerlo, avrebbe lanciato una banconota da 20 euro a terra prima di allontanarsi. L’episodio è avvenuto intorno alle 20 di lunedì 11 maggio ad Andria, nei pressi della chiesa di Santa Maria Addolorata alle Croci. Secondo la ricostruzione, i due fratelli stavano camminando lungo la strada quando il cane sarebbe uscito improvvisamente da un’auto scura con il finestrino abbassato, aggredendo l’11enne.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Bimbo azzannato da un cane: il gesto folle del padrone: “Glieli ha lanciati addosso!”

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