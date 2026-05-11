Un bambino di 11 anni è stato morso da un cane nel tardo pomeriggio di oggi mentre si trovava in strada per tornare a casa ad Andria. Dopo l’attacco, il proprietario dell’animale ha lanciato una banconota da 20 euro e si è allontanato immediatamente senza aiutare il bambino. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini.

Un bambino di 11 anni è stato aggredito da un cane nel tardo pomeriggio di oggi mentre stava tornando a casa. È successo ad Andria. A denunciare l’accaduto è la legale della famiglia dell’11enne, l’avvocata Laura Di Pilato. «Il bambino era in strada con il fratellino quando da un’auto in sosta davanti alla chiesa di Santa Maria addolorata delle croci, un cane di taglia media è sbucato dal finestrino e lo ha azzannato a una gamba», racconta l’avvocata all’ANSA, spiegando che «il padrone dell’animale non solo non è intervenuto per prestare soccorso ma ha lanciato verso il bambino una banconota da venti euro, per poi andare via». Il bambino è stato accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale Bonomo di Andria dalla mamma.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Bimbo azzannato da un cane ad Andria: il padrone lancia 20 euro e scappa via

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