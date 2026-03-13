Cerca di strappare bimba di 2 anni dalle braccia della madre | donna denunciata a Trieste

Una donna è stata denunciata a Trieste dopo aver tentato di strappare una bambina di due anni dalle braccia della madre. Gli investigatori hanno scoperto che la donna soffriva da tempo di una grave crisi psichica, che ha portato al suo comportamento. La vicenda si è conclusa con l’intervento delle forze dell’ordine, che hanno impedito il peggio.

Dagli accertamenti effettuati è emerso come la donna versava da tempo in una condizione di serio disagio psichico. La 30enne è stata quindi rilasciata e a suo carico grava una denuncia di tentato sequestro di persona. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Cerca di rapire una bambina di 2 anni dalle braccia della mamma, il papà tenta di linciarla: 40enne brasiliana denunciataTRIESTE - Una donna ha tentato di portare via una bambina di due anni dalle braccia della sua mamma. Terrore a Bergamo: tenta di rapire una bimba strappandola dalle braccia della madreL’episodio si è verificato intorno alle 13 all’ingresso di un supermercato cittadino. Tutto quello che riguarda Cerca di strappare bimba di 2 anni... Discussioni sull' argomento Latina, tenta di rapire un bambino nel parcheggio di un supermercato: arrestato 34enne; Tentano di rapire un bambino in una scuola di Roma a Cinecittà, messi in fuga dal personale: madre sotto shock; Gli spietati | Il governo nel bosco, alla ricerca della sua nuova Bibbiano; Tenta di rapire una bambina di due anni a Roiano, denunciata a piede libero. «Quando il tuo compagno cerca di corrompere chi ci accompagna dicendo che sono la figlia di Francesco Totti, davvero succede di tutto. » Così Chanel Totti ha regalato uno dei momenti più spassosi della serata, mostrando quanto le dinamiche tra i concorre - facebook.com facebook #TG2000 - #Ucraina, la difficile matassa di #Zelensky che vola da #Macron in cerca di rassicurazioni #13marzo #TV2000 x.com