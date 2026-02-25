soffocata accidentalmente dal padre nel sonno grave bimba di 10 mesi a rieti

Una bimba di 10 mesi è stata trasferita ieri mattina in elicottero da Rieti al Policlinico Gemelli di Roma in condizioni gravissime, dopo essere giunta al pronto soccorso dell’ospedale de Lellis in arresto cardiaco. Secondo le prime informazioni, ancora in fase di verifica, la piccola sarebbe stata soffocata involontariamente dal padre durante il sonno, mentre riposavano nello stesso letto. Rianimata a lungo a Rieti All’arrivo in ospedale le condizioni della bambina sono apparse subito critiche. I sanitari hanno avviato le manovre di rianimazione, proseguite a lungo, riuscendo a stabilizzarla prima del trasferimento urgente a Roma. La piccola è stata trasportata in elicottero al Gemelli in stato di grave ipossia. La sua situazione clinica resta estremamente delicata. Sull’accaduto sono in corso accertamenti per chiarire con precisione la dinamica dei fatti. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Meningite tubercolare a Santa Sofia, grave una bimba di 2 anni: secondo caso in pochi mesi nel comuneUna bambina di 2 anni è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Sant’Orsola di Bologna dopo aver contratto la meningite tubercolare.

Cardiochirurgia “ingessata”ad Ancona: bimba di 3 mesi con grave scompenso trasferita da Ascoli a BolognaUna bambina di tre mesi con un grave scompenso cardiaco non ha potuto ricevere assistenza ad Ancona, perché l’ospedale di Torrette non aveva posti disponibili.