Rieti soffocata per sbaglio dal papà mentre dormiva | bimba di 10 mesi gravissima

Una tragedia sconvolgente e traumatizzante, un vero e proprio incubo ad occhi aperti per un papà che si è trovato a dover soccorrere la figlioletta che stava dormendo beatamente al suo fianco. Un momento di vicinanza e affetto che, però, si è trasformato in un incidente gravissimo. Sembrerebbe che durante il sonno l'uomo abbia involontariamente schiacciato il corpo della piccola di soli 10 mesi. Attimi immensi che avrebbero privato la piccola di aria, provocandole un malore. Immediati i soccorsi da parte dei genitori, che hanno tempestivamente avvisato il 118. Nella loro abitazione sono giunti i sanitari a bordo dell'eliambulanza, mezzo predisposto per permettere un trasporto tempestivo della piccola in ospedale. Un soccorso disperato, nel tentativo di dare alla bambina le migliori chance di sopravvivenza possibili. Al suo arrivo al pronto soccorso dell'ospedale De Lellis di Rieti, le sue condizioni sono apparse comunque disperate.

Strage di Paupisi, ricostruita la calotta cranica della figlia 16enne: colpita dal papà con una pietra mentre dormivaNella tragedia di Paupisi, la giovane di 16 anni, unica sopravvissuta, è stata sottoposta a un intervento di neurochirurgia per ricostruire la calotta cranica, dopo essere stata colpita dal padre con una pietra mentre dormiva.