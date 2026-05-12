Bilancio UE | proposta di nuove tasse per ripagare i debiti comuni

L’Unione Europea ha presentato una proposta di nuovi prelievi fiscali destinati a coprire i debiti condivisi tra gli Stati membri. Le proposte prevedono imposte che colpiranno direttamente i consumatori e le grandi imprese, con particolare attenzione a una tassa sul tabacco. Questa misura mira a finanziare le esigenze economiche collettive, mantenendo comunque un impatto sui comportamenti dei cittadini e sulle aziende più grandi.

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? Domande chiave Quali nuove tasse colpiranno direttamente i consumatori e le grandi imprese?. Come influirà la tassa sul tabacco sugli obiettivi di salute pubblica?. Perché il debito del Next Generation Eu potrebbe diventare una spesa fissa?. Chi pagherà il conto per coprire le competenze degli Stati membri?.? In Breve Nuove entrate su IVA 0,3%, rifiuti plastica 0,8 eurokg e accisa tabacco 15%.. Tributo sulle imprese con fatturato sopra 100 milioni tra 100 e 750 mila euro.. Letta propone di trasformare il rimborso debito Next Generation Eu in spesa strutturale.. Studio di Christian Nasulea valuta l'efficacia del bilancio rispetto al 1% del RNL.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bilancio UE: proposta di nuove tasse per ripagare i debiti comuni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Bilancio UE: 5 nuove tasse per difesa e debito scatenano la guerra? Cosa sapere La Commissione propone cinque nuove tasse per il bilancio UE 2028-2034 a Bruxelles. Scontro sulle nuove tasse per finanziare il prossimo bilancio Ue. Von der Leyen: “Indispensabili”. Ma in Consiglio non c’è unanimitàÈ scontro tra istituzioni Ue sul prossimo bilancio pluriennale dell’Unione per il periodo 2028-2034. Argomenti più discussi: Approvata dal Parlamento europeo la proposta di bilancio 2028-34; Il bilancio UE 2028-2034, un’occasione da non perdere; Futuro bilancio UE: regioni e città chiedono nuove garanzie per promuovere la coesione sociale, territoriale ed economica in Europa; Bilancio Ue, il rischio di un’Europa più costosa che efficiente. L'UE al momento non è disponibile a sostenere la proposta italiana di introdurre una clausola di salvaguardia dalle regole di bilancio per l’emergenza energiaoltre.it/carburanti-gli… #accise #carburanti x.com Bilancio UE 2028-2034, Strasburgo chiede un aumento del 10%: mandato approvato con 370 voti favorevoliIl Parlamento europeo chiede un bilancio UE 2028-2034 più ambizioso, con un aumento del 10% rispetto alla proposta della Commissione e il rimborso del debito NextGenerationEU fuori dai massimali del Q ... quotidiano.net