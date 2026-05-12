Bilancio Molise | Salvatore punta su autonomia e soccorsi stabili
Il bilancio della regione Molise si concentra sull'autonomia e sulla stabilità dei servizi di soccorso. La discussione si concentra su come la sanità possa uscire dal commissariamento grazie a risorse straordinarie disponibili. Inoltre, si parla di chi sarà destinatario dei fondi destinati al rimborso dei canoni di locazione. La situazione solleva interrogativi sulle risorse e sui destinatari degli interventi finanziari in corso.
? Punti chiave Come può la sanità molisana uscire dal commissariamento con risorse straordinarie?. Chi riceverà i fondi per il rimborso dei canoni di locazione?. Perché la stabilità dei soccorritori è decisiva per i borghi isolati?. Quali impatti avranno i nuovi fondi per l'assistenza domiciliare alle famiglie?.? In Breve 4,9 milioni di euro annui per il fondo politiche abitative triennio 2026-2028. 2 milioni di euro annui per l'assistenza domiciliare ai non autosufficienti. 200mila euro annui per progetti di street art e cultura giovanile. Facciolla e Fanelli supportano la proposta di Salvatore per il bilancio regionale. La consigliera regionale Alessandra Salvatore ha presentato due ordini del giorno e quattro emendamenti per il bilancio 2026-2028, puntando su sanità, protezione civile e sostegno alle fragilità sociali in Molise.🔗 Leggi su Ameve.eu
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