Urbino | 6 medici pronti Ast punta su contratti stabili

Il Pronto Soccorso di Urbino si avvicina alle prove concorsuali previste per il 30 marzo, mentre l’Azienda Sanitaria Provinciale si impegna a stabilizzare il personale medico con contratti a tempo indeterminato. Attualmente, sei medici sono pronti a intervenire e si lavora per garantire continuità e sicurezza nel servizio di emergenza.

Il Pronto Soccorso di Urbino si prepara a un cambiamento strutturale con l’imminente svolgimento delle prove concorsuali il 30 marzo, mentre l’Azienda Sanitaria Provinciale (Ast) conferma l’obiettivo di garantire stabilità al personale attraverso contratti a tempo indeterminato. Sebbene una precedente procedura per assunzioni temporanee sia stata archiviata, la nuova dinamica prevede sei candidati pronti a sostenere i test e otto professionisti interessati alla direzione del reparto, segnando una svolta rispetto alla cronica carenza di medici che affligge attualmente il presidio ospedaliero. L’intervento del consigliere regionale Micaela Vitri aveva messo in luce le criticità della situazione, definendo come fallimentare una precedente iniziativa che avrebbe portato solo un singolo medico in più. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Urbino: 6 medici pronti, Ast punta su contratti stabili Articoli correlati Pesaro Urbino: Sinistra per Urbino punta a pubblica gestione dell’acqua e stop nuovi invasi per crisi idrica.Pesaro, 18 febbraio 2026 – Sinistra per Urbino lancia una sfida sulla gestione delle risorse idriche nella provincia, contestando la logica del... Prelievi domiciliari a Pesaro Urbino: Ast fa marcia indietro dopo le proteste e riapre all’accesso per tutti i pazienti.L'Azienda Sanitaria Territoriale (Ast) di Pesaro Urbino ha parzialmente rivisto la disposizione sui prelievi domiciliari, una decisione che aveva...