Il premier canadese sceglie l’Europa e punta su difesa energia e autonomia strategica

Il primo ministro canadese ha annunciato un rafforzamento dei rapporti con l’Europa, concentrandosi su settori come la difesa, l’energia e l’autonomia strategica. La decisione arriva in un momento di cambiamenti significativi nelle relazioni internazionali, caratterizzati da tensioni e sviluppi nelle tecnologie, nelle risorse energetiche e nelle alleanze geopolitiche. L’obiettivo dichiarato è di consolidare legami e collaborazioni in un contesto di rapidi mutamenti globali.

Bruxelles, 4 maggio 2026 – Il Canada guarda all’Europa come a uno dei pilastri su cui ricostruire l’ordine internazionale in una fase di rottura tecnologica, energetica, commerciale e geopolitica. È il messaggio lanciato dal premier canadese Mark Carney intervenendo al vertice della Comunità politica europea, dove Ottawa partecipa come primo Paese non europeo invitato al forum. Il premier canadese si era già distinto lo scorso 20 gennaio nel suo discorso al forum di Davos, dove aveva esortato le potenze di medio livello a unirsi contro la coercizione economica esercitata dalle nazioni più grandi, sostenendo un “realismo basato sui valori” in un panorama globale “fratturato”.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il premier canadese sceglie l’Europa e punta su difesa, energia e autonomia strategica Notizie correlate Energia, PNRR e autonomia strategica: la lezione non imparataRoma, 11 marzo 2026 – Il nuovo shock energetico provocato dal conflitto in Medio Oriente ha riportato in primo piano una fragilità strutturale... Leggi anche: I quindici punti di Trump non convincono: l’Europa difenda la sua autonomia strategica Altri aggiornamenti Si parla di: Fonti Ue, 'Carney alla Cpe per rafforzare sicurezza, vicinanza con l'Europa'; Europa a Ventottawa, lo sfidante di Bibi, il cesarismo di Trump, occhio a Kim.