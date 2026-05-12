Bike sharing verso la chiusura scatta la petizione | Così la città torna indietro
A Trento si sta diffondendo una petizione contro la prevista chiusura del servizio di bike sharing provinciale. Mirco Bortoletto, cittadino e promotore della raccolta firme, ha annunciato l’intenzione di fermare definitivamente il servizio. La decisione ha suscitato proteste tra gli utenti e coloro che utilizzano regolarmente le biciclette condivise. La questione è attualmente al centro di un dibattito pubblico in città.
La chiusura del bike sharing provinciale Weelo accende la protesta a Trento. A lanciare l’allarme è Mirco Bortoletto, cittadino e promotore di una petizione pubblica contro lo stop definitivo del servizio e.motion previsto entro il 2026. Una decisione che, secondo i firmatari, rischia di.🔗 Leggi su Trentotoday.it
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