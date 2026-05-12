Bike sharing verso la chiusura scatta la petizione | Così la città torna indietro

A Trento si sta diffondendo una petizione contro la prevista chiusura del servizio di bike sharing provinciale. Mirco Bortoletto, cittadino e promotore della raccolta firme, ha annunciato l’intenzione di fermare definitivamente il servizio. La decisione ha suscitato proteste tra gli utenti e coloro che utilizzano regolarmente le biciclette condivise. La questione è attualmente al centro di un dibattito pubblico in città.

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