Mobilità green anche nella Città Bella installate le postazioni di bike sharing

A Gallipoli e Ugento, il Comune sta mettendo in campo iniziative per promuovere la mobilità sostenibile. Sono state installate postazioni di bike sharing lungo le zone interessate ai progetti di riqualificazione del lungomare e della litoranea. Queste installazioni rappresentano un passo concreto verso un sistema di trasporto più ecologico, in attesa delle nuove infrastrutture previste nel piano di sviluppo locale.

GALLIPOLI - In attesa di realizzare le nuove piste ciclabili e la ciclostazione previste nella programmazione relativa alla riqualificazione del lungomare Marconi e della litoranea sud della Strada dei Lidi, il Comune di Gallipoli procede, in tandem anche con Ugento, con il progetto che consente.