Torna il bike sharing a Como | gratis per due mesi già 200 utilizzi nel primo weekend

Il servizio di bike sharing torna a Como, offrendo ai cittadini e ai turisti la possibilità di utilizzare gratuitamente le biciclette per i primi due mesi. Nel primo weekend sono stati registrati circa 200 utilizzi, segnando una buona partenza per questa iniziativa. La nuova flotta di biciclette è stata introdotta per incentivare un modo di muoversi più sostenibile e accessibile in città.

Riparte il servizio di bike sharing a Como, con una nuova flotta di biciclette e un’offerta pensata per spingere cittadini e turisti a muoversi in modo più sostenibile. A rilanciare il servizio è Spazio Visibile, che ha messo a disposizione 85 biciclette distribuite in 17 stazioni sparse sul.🔗 Leggi su Quicomo.it Walt Disney World on a Budget MEGA Vlog | Economy Travel Day & All Star Sports | 2026 | Adam Hattan Notizie correlate Il bike sharing che si rinnova. A Monza arrivano 60 bici. Un anno di pedalate gratisÈ partita da largo XXV Aprile la nuova stagione del bike sharing tradizionale a Monza. Bike sharing, a un anno dal via gli utenti promuovono il servizioA dodici mesi dall’attivazione, il bike sharing del Comune di Udine si conferma un servizio entrato stabilmente nelle abitudini di mobilità cittadina. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Finalmente torna il bike-sharing: per due mesi prime ore gratuite; Bike sharing fuori controllo, in arrivo regole ferree e nuovi stalli per le bici nei parcheggi Kiss & buy; La Pollino Marathon torna a San Severino Lucano per la 25ª edizione tra sport, natura e tradizione; Torna l'imperatore di tutti i Festival: Como Città della Musica 2026 con un programma da capitale europea. Finalmente torna il bike-sharing: per due mesi prime ore gratuiteServizi. A disposizione un totale di 85 biciclette, l’abbonamento annuale costerà 35 euro. In tutto 17 le stazioni attive, spese di manutenzione assorbite dalla raccolta pubblicitaria ... laprovinciadicomo.it Anarchia bike-sharing, assessore Robotti: «Abbandonare una bici in mezzo alla strada è atto di inciviltà che offende il senso civico della collettività rispettosa delle ...Con il nuovo modello basato sulla libera iniziativa regolamentata, il Comune impone regole ferree agli operatori e chiede collaborazione ai cittadini per tutelare il decoro urbano. In programma la tra ... farodiroma.it Napoli, gruppo al lavoro: Romelu Lukaku torna ad allenarsi a Castel Volturno - facebook.com facebook Dopo quarant’anni, torna sotto i riflettori la vicenda dell’omicidio dell’industriale Carlo Mazza, ucciso nel centro storico di Parma nella notte tra l’8 e il 9 febbraio 1986. Dopo un lungo iter processuale, la ballerina polacca era stata condannata x.com