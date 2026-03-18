L’avviso Biglietti in vendita online fino al giorno della partita

I biglietti per la partita tra Siena e Foligno, in programma domenica alle 14,30 allo stadio Franchi, sono disponibili in vendita online sul sito etes e resteranno acquistabili fino al giorno della gara. I tifosi interessati possono quindi acquistare i biglietti fino a poche ore prima dell’inizio dell’incontro. La vendita avviene esclusivamente attraverso il portale digitale.

I biglietti per assistere al match Siena-Foligno, in programma domenica alle 14,30 allo stadio Franchi, saranno in vendita fino al giorno della gara online sul sito etes.it e nei seguenti esercizi autorizzati: Tabaccheria Il Chiasso Largo, a Siena oggi, domani e venerdì dalle 9,30 alle 19, sabato mattina dalle 9,30 alle 13 e nel pomeriggio dalle 15,30 alle 19 e domenica dalle 10 alle 13;. Siena Club Fedelissimi, domani e venerdì dalle 21,30 alle 24 e domenica dalle 10 alle 13,30;. Siena Store (piazza Madre Teresa di Calcutta, San Domenico), oggi e venerdì dalle 15 alle 18, domani e sabato dalle 10 alle 18.. Domenica la vendita dei biglietti sarà alla cassa automatica del parcheggio in viale Maccari, di fronte al bar per accedere alla tribuna coperta, a partire dalle 12. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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