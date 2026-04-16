Mio fratello ha sottratto la mia parte dell'eredità di mamma | Tribunale gli sequestra 1 milione di euro

Il Tribunale di Rimini ha disposto il sequestro cautelare di un milione di euro in beni, rivolto al fratello di una donna. La donna aveva presentato denuncia, sostenendo che il fratello avesse sottratto la sua parte dell’eredità di madre, morta da poco. La decisione si basa su movimenti ritenuti irregolari sui conti della defunta. La vicenda riguarda la gestione dell’eredità e le contestazioni tra i fratelli.

Il Tribunale di Rimini ha sequestrato in via cautelare 1 milione di euro in beni al fratello di una donna che aveva denunciato movimenti secondo lei irregolari sui conti della madre deceduta poco tempo prima. La somma, secondo i giudici, spetterebbe infatti alla giovane.🔗 Leggi su Fanpage.it Dad had an affair, his illegitimate daughter taunted me—I kicked him out and sent her to the police! Notizie correlate “Ha chiesto di entrare per fare una telefonata e ha violentato mamma”: la figlia racconta l’orrore in TribunaleUna ragazza di 16 anni ha raccontato in Tribunale gli orrori vissuti dalla madre in casa cinque anni fa: "Un uomo ha chiesto di entrare in casa per... John Elkann obbligato a risarcire la mamma con un milione di euro: sconfitta in tribunale in Svizzera per l’eredità AgnelliLa successione di Marella Caracciolo, moglie dell’Avvocato Giovanni Agnelli e nonna di John Elkann, non deve essere regolata con la giurisdizione...