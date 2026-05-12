Biglietti e orari del Salone del Libro di Torino 2026 | abbonamenti formule ridotte e convenzioni

Dal 14 al 18 aprile si svolgerà al Lingotto Fiere di Torino la XXXVIII edizione del Salone Internazionale del Libro, una manifestazione che per cinque giorni riunirà appassionati, autori e operatori del settore. Sono disponibili diverse opzioni di biglietto, tra cui abbonamenti, formule scontate e convenzioni, per facilitare l’accesso a questa grande fiera dedicata alla cultura e alla narrativa. L’evento prevede numerosi incontri e presentazioni, tra cui i dieci appuntamenti più attesi della manifestazione.

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Tutto pronto per cinque giorni tra storie infinite, pagine di vita e incontri da “mille e una notte”: si scaldano i motori della XXXVIII edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino 2026 (qui i 10 appuntamenti più attesi) in scena al Lingotto Fiere di via Nizza da giovedì 14 a lunedì 18.🔗 Leggi su Torinotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Paper First e MillenniuM al Salone del Libro di Torino 2026Paper First, la casa editrice de Il Fatto Quotidiano e MillenniuM, il mensile d’inchiesta al SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO DI TORINO – XXXVIII... Paper First e MillenniuM al Salone Internazionale del Libro di Torino 2026Paper First, la casa editrice de Il Fatto Quotidiano e MillenniuM, il mensile d’inchiesta al SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO DI TORINO – XXXVIII... Argomenti più discussi: Salone del Libro 2026: quanto costa il biglietto e chi ha diritto a sconti e riduzioni, la guida; Salone del Libro di Torino 2026: orari, biglietti, ospiti come arrivare, programma degli eventi da non perdere; Guida al Salone Internazionale del Libro di Torino; Cosa fare a Torino questa settimana? Gli eventi dall’11 al 17 Maggio (concerti, show, libri). Vincent E Sabato - Results on X | Live Posts & Updates x.com Nessuna conferma di prenotazione da Get Your Guide? reddit Biglietti e orari del Salone del Libro di Torino 2026: abbonamenti, formule ridotte e convenzioniTutto sul Salone del Libro di Torino 2026: quanto costano i biglietti online e in fiera, gli orari di apertura del Lingotto e l'elenco completo di riduzioni e abbonamenti. torinotoday.it