Biglietti e orari del Salone del Libro di Torino 2026 | abbonamenti formule ridotte e convenzioni
Dal 14 al 18 aprile si svolgerà al Lingotto Fiere di Torino la XXXVIII edizione del Salone Internazionale del Libro, una manifestazione che per cinque giorni riunirà appassionati, autori e operatori del settore. Sono disponibili diverse opzioni di biglietto, tra cui abbonamenti, formule scontate e convenzioni, per facilitare l’accesso a questa grande fiera dedicata alla cultura e alla narrativa. L’evento prevede numerosi incontri e presentazioni, tra cui i dieci appuntamenti più attesi della manifestazione.
Tutto pronto per cinque giorni tra storie infinite, pagine di vita e incontri da “mille e una notte”: si scaldano i motori della XXXVIII edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino 2026 (qui i 10 appuntamenti più attesi) in scena al Lingotto Fiere di via Nizza da giovedì 14 a lunedì 18.🔗 Leggi su Torinotoday.it
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Biglietti e orari del Salone del Libro di Torino 2026: abbonamenti, formule ridotte e convenzioniTutto sul Salone del Libro di Torino 2026: quanto costano i biglietti online e in fiera, gli orari di apertura del Lingotto e l'elenco completo di riduzioni e abbonamenti. torinotoday.it