Biennale Venezia 2026 la mia Anteprima è più Anteprima della tua | mai vista così tanta gente

Da ilfattoquotidiano.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Biennale di Venezia del 2026 sta attirando un numero record di visitatori, superando le aspettative e portando in città una quantità di persone mai vista prima. Le immagini mostrano folle di visitatori che si muovono tra le installazioni e le mostre, creando un’atmosfera di grande afflusso. La presenza di pubblico appare più numerosa rispetto alle edizioni precedenti, con molte persone che si fermano a osservare e scattare fotografie.

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