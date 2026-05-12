Biennale Venezia 2026 la mia Anteprima è più Anteprima della tua | mai vista così tanta gente
La Biennale di Venezia del 2026 sta attirando un numero record di visitatori, superando le aspettative e portando in città una quantità di persone mai vista prima. Le immagini mostrano folle di visitatori che si muovono tra le installazioni e le mostre, creando un’atmosfera di grande afflusso. La presenza di pubblico appare più numerosa rispetto alle edizioni precedenti, con molte persone che si fermano a osservare e scattare fotografie.
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illycaffè presenta alla Biennale di Venezia 2026 la collezione In minor Keys, con opere di quattro artisti internazionali. Installazioni al caffè dei Giardini Reali e tazzine oversize nei canali trasformano l’oggetto quotidiano in dispositivo narrativo e scenico. Leg facebook
Un'altra foto di Björk a Venezia, Italia per la 61ª Biennale di Venezia, maggio 2026 reddit