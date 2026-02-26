La notte degli Oscar non finisce con l’ultima statuetta consegnata. Subito dopo la cerimonia, Hollywood cambia scenario e si sposta nel luogo dove brindisi, foto, abbracci e commenti a caldo diventano parte della tradizione: il Governors Ball, l’after-party ufficiale dell’Academy che ogni anno riunisce vincitori, candidati, presentatori e protagonisti dell’industria cinematografica. Il Governors Ball è molto più di una festa: è il momento in cui il cinema si racconta senza copione. Qui i vincitori arrivano spesso con la statuetta ancora in mano, i candidati si ritrovano lontano dalle telecamere della diretta e i grandi nomi dell’industria celebrano un anno di film, performance e storie che hanno attraversato il mondo. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

© Spettacolo.periodicodaily.com - Governors Ball 2026: anteprima della festa più esclusiva dopo gli Oscar

Lorde, A$AP Rocky e gli Stray Kids saranno gli headliner del Governors Ball Festival del 2026Lorde, Stray Kids e A$AP Rocky saranno gli headliner del Governors Ball Festival 2026, a New York.

Dragon Ball ufficializza la sua storia: Dragon Ball GT non è canonico, la conferma dopo 30 anniLe discussioni sul canone di Dragon Ball agitano da anni forum e convention, tra timeline alternative e interpretazioni più o meno creative.