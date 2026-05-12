L'Unione Europea ha affermato che utilizzerà tutte le risorse disponibili in risposta alla situazione legata alla Biennale. Ha inoltre espresso dispiacere per il fatto che la posizione di un ministro non sia stata condivisa dagli altri membri del governo. È stata confermata la ricezione di una comunicazione ufficiale dalla Biennale, mentre i dettagli degli scambi con le parti coinvolte rimangono riservati.

“Posso confermare che abbiamo ricevuto una comunicazione” dalla Biennale e “che ci sono delle comunicazioni in corso ma ogni scambio con le parti, istituzionali o stakeholder, resta confidenziale. Sugli strumenti che abbiamo a disposizione, noi useremo ogni leva che abbiamo, anche al di là del settore della cultura “. Lo ha detto il commissario Ue per i Giovani, la Cultura e lo Sport, Glenn Micallef, interpellato sul caso della Biennale e sul fatto che, al di là del possibile stop ai fondi comunitari, si configuri anche una violazione delle sanzioni anti-russe. “Le piattaforme europee sono sempre più spesso prese di mira dalla Russia e dagli aggressori per scopi propagandistici, nell’ambito delle loro campagne di disinformazione e misinformazione.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Biennale, Ue: “Useremo ogni leva a disposizione. Dispiace che la posizione di Giuli non sia stata condivisa da altri ministri”

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