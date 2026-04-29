Teatro delle Vittorie Giuli ironizza | Useremo i pochi piccioli che abbiamo

Durante una recente dichiarazione, un rappresentante ha commentato con ironia sulla gestione delle risorse disponibili per il Teatro delle Vittorie, facendo riferimento alla quantità di fondi attualmente a disposizione. La risposta è arrivata in un contesto in cui uno speaker noto per il suo coinvolgimento nel settore dello spettacolo ha sollecitato un intervento pubblico sulla questione. La discussione ha attirato l’attenzione della Commissione competente, che monitora la situazione del teatro.

Giuli, sollecitato da Fiorello, interviene sul Teatro delle Vittorie, ironizzando su una questione che, invece, sta a cuore della Commissione In questi giorni si sta parlando molto del futuro delTeatro delle Vittorieche la Rai ha deciso di mettere in vendita perché, insieme ad altri beni del servizio pubblico, sono considerati troppo costosi. Se da una parte questo immobile custodisce la storia del nostro Paese, dall’altra rappresenta un costo importante per la Rai che deve fare una scelta, cercando anche di adattare le strutture alle nuove tecnologie. Il ministroAlessandro Giuliè intervenuto in diretta aLa Pennicanza, il programma diFiorelloin onda su Radio 2 proprio per parlare del futuro delTeatro Delle Vittorie.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Teatro delle Vittorie, Giuli ironizza: “Useremo i pochi piccioli che abbiamo” Notizie correlate Leggi anche: Giuli risponde a Fiorello sul Teatro delle Vittorie: “Spenderemo i pochi piccioli del Mic per salvarlo” Il Ministro Giuli risponde a Fiorello sul Teatro delle Vittorie: “Conteremo i ‘piccioli’ a disposizione del Ministero per comprarlo. Se riusciremo, realizzeremo un grande Teatro sinfonico con la direzione a Beatrice Venezi”“Ci sono notizie molto importanti sulla vendita del Teatro delle Vittorie: è tutelato dalle Belle Arti, quindi non si può vendere così”. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Giuli: Un grande teatro sinfonico al delle Vittorie, con la direzione di Beatrice Venezi; Fiorello protesta: Vendere il Teatro delle Vittorie è un crimine contro la storia dello spettacolo. La Rai: Costi di gestione eccessivi – IL VIDEO; Teatro Delle Vittorie in vendita, Giuli: Se riusciremo a realizzare un Teatro Sinfonico, Beatrice Venezi alla direzione; Giuli, 'spenderemo i pochi piccioli del Mic per il Teatro Delle Vittorie'. Teatro Delle Vittorie in vendita, Giuli: Se riusciremo a realizzare un Teatro Sinfonico, Beatrice Venezi alla direzioneIl ministro della Cultura Alessandro Giuli interviene sul caso del Teatro delle Vittorie. E lo fa in diretta con Fiorello, che da giorni si batte contro la vendita del teatro da parte della Rai, tiran ... adnkronos.com Il Ministro Giuli risponde a Fiorello sul Teatro delle Vittorie: Conteremo i ‘piccioli’ a disposizione del Ministero per comprarlo. Se riusciremo, realizzeremo un grande ...Ci sono notizie molto importanti sulla vendita del Teatro delle Vittorie: è tutelato dalle Belle Arti, quindi non si può vendere così. Fiorello è tornato sul caso nella puntata di oggi de La Pennica ... ilfattoquotidiano.it Giuli: "Spenderemo i pochi piccioli del Mic per il Teatro Delle Vittorie. Parleremo con la Rai. Potremmo realizzare un grande Teatro Sinfonico ed io nominerò Beatrice Venezi alla direzione". Fiorello replica: "A noi piacerebbe anche un Teatro per farci i varietà i - facebook.com facebook A teatro racconto ogni equazione della fisica quantistica come se fosse una storia. È la cosa che mi riesce meglio. Qui è quando alcuni ragazzi mi hanno chiesto di tatuargli con il pennarello la loro formula preferita sul braccio. Quando si dice: la fisica ti entra n x.com