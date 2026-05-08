Caso Biennale Salvini provoca Giuli nella chat dei ministri Irritazione di Meloni | il retroscena di Repubblica
Nel corso di una conversazione su WhatsApp tra i membri del governo, si sono verificati scontri tra il ministro delle infrastrutture e il ministro delle politiche agricole e alimentari, con Matteo Salvini che ha rivolto una provocazione nei confronti di Alessandro Giuli. La discussione ha provocato l'irritazione della premier, secondo quanto riportato da Repubblica, e ha attirato l’attenzione sui rapporti tra i ministri all’interno dell’esecutivo.
Nuove tensioni nel governo tra Alessandro Giuli e Matteo Salvini, stavolta esplose nella chat WhatsApp del Consiglio dei ministri. Secondo quanto ricostruito da Repubblica, Giorgia Meloni non sarebbe intervenuta direttamente nello scambio, ma sarebbe molto irritata per una polemica ormai diventata pubblica. Oggi Salvini si è presentato alla Biennale di Venezia, mentre il ministro della Cultura mantiene la sua linea: non partecipare, anche se nutre ancora stima nei confronti del presidente della Fondazione, Pietrangelo Buttafuoco, reo di aver dato ospitalità alla Russia per l’attuale edizione. La provocazione in chat di Salvini. Lo scontro,...🔗 Leggi su Open.online
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