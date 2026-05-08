Caso Biennale Salvini provoca Giuli nella chat dei ministri Irritazione di Meloni | il retroscena di Repubblica

Nel corso di una conversazione su WhatsApp tra i membri del governo, si sono verificati scontri tra il ministro delle infrastrutture e il ministro delle politiche agricole e alimentari, con Matteo Salvini che ha rivolto una provocazione nei confronti di Alessandro Giuli. La discussione ha provocato l'irritazione della premier, secondo quanto riportato da Repubblica, e ha attirato l’attenzione sui rapporti tra i ministri all’interno dell’esecutivo.

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