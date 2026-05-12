Biennale l’UE valuta il blocco dei fondi per il caso Ucraina

L'Unione Europea sta considerando di bloccare i finanziamenti destinati alla Biennale in risposta alle questioni legate alla presenza di figure associate alla Russia nella mostra. L’UE sta analizzando modalità per interrompere i fondi senza infrangere le regole esistenti. La decisione arriva mentre si discute sul ruolo di alcuni artisti russi invitati all’evento e sulle implicazioni legali di un eventuale blocco finanziario.

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? Punti chiave Quali figure legate alla Russia sono state invitate alla mostra?. Come intende l'UE bloccare i fondi senza violare le norme?. Chi sono gli stakeholder coinvolti nei colloqui riservati con Bruxelles?. Quali opere esposte potrebbero accelerare la decisione del commissario Micallef?.? In Breve Commissario Glenn Micallef coordina scambi riservati con stakeholder e istituzioni coinvolte.. Il controllo riguarda il rispetto delle sanzioni internazionali contro la Russia.. Settore culturale sostiene la posizione europea contro la riabilitazione degli aggressori.. Decisioni economiche dipenderanno dalle opere esposte durante il prossimo weekend.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Biennale, l’UE valuta il blocco dei fondi per il caso Ucraina ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Biennale, il Mic nega l’interferenza: il caso Russia e i fondi UE? Cosa sapere Il Mic nega interferenze sulla gestione del padiglione russo alla Biennale di Venezia. Con lo stop dei fondi Ue la Biennale perde 2 milioniLa Russia ospite alla Biennale è un problema ormai di dominio pienamente internazionale con annessi castelli di polemiche fatte non solo di parole. Argomenti più discussi: Biennale, la Ue scrive ancora all'Italia: sospetti su violazione sanzioni alla Russia; Polemica Biennale-Russia, l'Ue invia la seconda lettera e attacca la partecipazione di Mosca. Fondazione: Sempre rispettato norme su sanzioni; Merz, il cancelliere incompiuto; Meloni-Giuli, piena sintonia prima del Consiglio Ue al quale il ministro non andrà. #LEGA - Results on X | Live Posts & Updates x.com Biennale di Venezia, l'UE valuta le misure sulla partecipazione di IsraeleL'Unione Europea valuta le opzioni sulla partecipazione di Israele alla Biennale di Venezia dopo le richieste di sospensione ... it.blastingnews.com