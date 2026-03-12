con lo stop dei fondi ue la biennale perde 2 milioni

Con il taglio dei fondi europei, la Biennale si trova a dover fare i conti con una perdita di due milioni di euro. La presenza della Russia all’evento ha suscitato discussioni a livello internazionale, alimentando polemiche che vanno oltre le semplici parole. La situazione mette in luce le ripercussioni di decisioni finanziarie e politiche sul prestigioso appuntamento culturale.

La Russia ospite alla Biennale è un problema ormai di dominio pienamente internazionale con annessi castelli di polemiche fatte non solo di parole. La Commissione Ue, infatti, ha mostrato per il secondo giorno consecutivo i muscoli, facendo capire con nettezza di voler passare realmente dalle parole ai fatti. All’indomani dell’invio di missive da Bruxelles a Roma colme di preoccupazioni, allarmi e auspici di ripensamenti, ieri il portavoce del governo europeo, Thomas Regnier si è messo letteralmente a fare i conti, riferendo alla stampa come ammontino a due milioni negli ultimi tre anni i fondi europei del programma “Europa Creativa per i media” destinati alla Biennale. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

